В Омске на улицах Добровольского, Яковлева, Масленникова и Трактовой начали ремонт тротуаров

Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города приступило к ремонту тротуаров и пешеходных дорожек.

За минувшие сутки для ремонта тротуаров и пешеходных дорожек использовано более 130 тонн асфальта, изготовленного на муниципальном заводе, сообщает пресс-служба администрации города. Асфальт уложен на площади 1100 квадратных метров на улицах Добровольского, Яковлева, Масленникова и Трактовой. Всего с начала ремонтного сезона в Омске отремонтировано 19 400 квадратных метров тротуаров.

За минувшие сутки первый слой дорожного покрытия был уложен на площади более 24 000 квадратных метров. Отфрезеровано было 27 000 квадратных метров деформированного дорожного полотна на улицах Берёзовой, Волгоградской, Гуртьева, 22-го Декабря, Госпитальной.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что дорожный ремонт в Омске должен быть завершён к началу августа. Всего в порядок планируется привести 30 автомобильных дорог.