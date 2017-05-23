Выпускники омских вузов не готовы получать меньше 30 тысяч рублей

Выяснилось, что самые высокие зарплатные ожидания у выпускников Новосибирского государственного университета - больше 52 тысяч. Запросы у омичей скромнее. Так, выпускники ОмГТУ готовы работать в среднем за 38 тысяч, а молодые специалисты из ОмГУ за 37 тысяч. Бывшие студенты ОмГУПС, ОГИС и ОмГАУ согласны на 32 тысячи. Выпускники ОмГПУ готовы трудиться за 30 тысяч. Между тем самые скромные запросы у студентов из Барнаула - выпускники АлтГПУ рады и 27 тысячам.

- Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом понятно, что молодые специалисты называют гораздо более скромные суммы, чем опытные профессионалы, - говорит Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири.

Добавим, что, по данным статистиков, зарплаты в Омской области в марте выросли на 2786 рублей и сегодня средняя номинальная начисленная зарплата составляет 29 478,6 рубля.