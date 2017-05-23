Выпускники омских вузов не готовы получать меньше 30 тысяч рублей
Общество  •  23 мая 2017, 10:20, последнее обновление 23 мая 2017, 10:43  •  печать

Выпускники омских вузов не готовы получать меньше 30 тысяч рублей

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Эксперты HeadHunter провели аналитику резюме выпускников ведущих вузов Сибири и составили рейтинг зарплат, которые они указывают.

Выяснилось, что самые высокие зарплатные ожидания у выпускников Новосибирского государственного университета - больше 52 тысяч. Запросы у омичей скромнее. Так, выпускники ОмГТУ готовы работать в среднем за 38 тысяч, а молодые специалисты из ОмГУ за 37 тысяч. Бывшие студенты ОмГУПС, ОГИС и ОмГАУ согласны на 32 тысячи. Выпускники ОмГПУ готовы трудиться за 30 тысяч. Между тем самые скромные запросы у студентов из Барнаула - выпускники АлтГПУ рады и 27 тысячам.

- Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом понятно, что молодые специалисты называют гораздо более скромные суммы, чем опытные профессионалы, - говорит Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири.

Добавим, что, по данным статистиков, зарплаты в Омской области в марте выросли на 2786 рублей и сегодня средняя номинальная начисленная зарплата составляет 29 478,6 рубля.

Теги  •  #HeadHunter #выпускник #зарплата #опрос

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  23 мая 2017, 10:52

Это практически средняя зарплата по области, меньше просить и нет смысла, больше пока тоже.

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