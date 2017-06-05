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10 тысяч юных омичей отдохнут в пришкольных лагерях
Общество  •   5 июня 2017, 17:07  •  печать

10 тысяч юных омичей отдохнут в пришкольных лагерях

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В Омске начали работу лагеря с дневным пребыванием.

В городе на базе 74 образовательных учреждений открыли лагеря с дневным пребыванием, сообщает пресс-служба администрации города. В них в июне смогут отдохнуть 10 тысяч юных омичей в возрасте от 6 до 16 лет.

В 2017 году число пришкольных лагерей было сокращено из-за уменьшения областного финансирования. В соответствии с требованиями СанПиН продолжительность смены увеличилась с 18 до 21 дня.

В 2017 году для организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием предусмотрена областная субсидия в размере 20 млн рублей. В день питание одного ребёнка обходится в 120 рублей. Родители доплачивают 20 % от этой суммы. Дети находятся в лагере с 08:30 до 14:30 с двухразовым питанием.

Теги  •  #детский лагерь #школа

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