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В омской канализации установят ловушки из-за найденного мяса и тряпок
Общество  •   5 июня 2017, 15:15, последнее обновление 5 июня 2017, 15:15  •  печать

В омской канализации установят ловушки из-за найденного мяса и тряпок

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Канализацию на Левобережье едва не затопило из-за крупного сброса отходов мясопереработки и текстиля.

"ОмскВодоканал" установит в канализации на границах сетей абонентов решётки-ловушки. Сточные воды ряда омских предприятий подвергнутся дополнительному исследованию на соответствие загрязняющих веществ предельно допустимым концентрациям.

В конце мая "ОмскВодоканал" зафиксировал в сточных водах, поступающих на канализационную насосную станцию № 24 на Левобережье, крупный сброс отходов мясопереработки и текстиля. Благодаря оперативной очистке сороудерживающей решётки удалось избежать затопления станции и насосного оборудования.

Это не первый инцидент, когда в сточных водах обнаруживается то, чего там быть не должно, - заявил главный инженер "ОмскВодоканала" Герасим Родин. - Аналогичные случаи были зафиксированы на канализационных насосных станциях предприятия в апреле этого года. <…> У сотрудников было буквально 20 минут, чтобы не допустить затопления станции и выхода сточных вод на поверхность.

Департамент городского хозяйства мэрии Омска предупреждает, что городская система канализации предназначена для приёма жидких бытовых отходов. Нарушение в эксплуатации канализации может привести к подтоплению нечистотами квартир, подвалов домов и придомовой территории.

Теги  •  #канализация #ОмскВодоканал

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Комментарии
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Олег Конанов  •  5 июня 2017, 15:34

Главное, кто-то сбрасывает отходы, а люди потом страдают из-за этого. По-любому предприятие.

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