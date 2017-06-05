В омской канализации установят ловушки из-за найденного мяса и тряпок

Канализацию на Левобережье едва не затопило из-за крупного сброса отходов мясопереработки и текстиля.

"ОмскВодоканал" установит в канализации на границах сетей абонентов решётки-ловушки. Сточные воды ряда омских предприятий подвергнутся дополнительному исследованию на соответствие загрязняющих веществ предельно допустимым концентрациям.

В конце мая "ОмскВодоканал" зафиксировал в сточных водах, поступающих на канализационную насосную станцию № 24 на Левобережье, крупный сброс отходов мясопереработки и текстиля. Благодаря оперативной очистке сороудерживающей решётки удалось избежать затопления станции и насосного оборудования.

Это не первый инцидент, когда в сточных водах обнаруживается то, чего там быть не должно, - заявил главный инженер "ОмскВодоканала" Герасим Родин. - Аналогичные случаи были зафиксированы на канализационных насосных станциях предприятия в апреле этого года. <…> У сотрудников было буквально 20 минут, чтобы не допустить затопления станции и выхода сточных вод на поверхность.

Департамент городского хозяйства мэрии Омска предупреждает, что городская система канализации предназначена для приёма жидких бытовых отходов. Нарушение в эксплуатации канализации может привести к подтоплению нечистотами квартир, подвалов домов и придомовой территории.