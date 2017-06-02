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Омский депутат Госдумы просит Генпрокуратуру разобраться с загрязнением воздуха
Политика  •   2 июня 2017, 11:34, последнее обновление 2 июня 2017, 11:44  •  печать

Омский депутат Госдумы просит Генпрокуратуру разобраться с загрязнением воздуха

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Александр Кравец обратился в Генпрокуратуру с требованием найти виновных в выбросах этилмеркаптана в Омске.

Депутат Госдумы от Омской области Александр Кравец (КПРФ) направил в Генпрокуратуру запрос с требованием найти виновных с загрязнением атмосферы в Омске. Напомним, что с середины февраля омичи жалуются на неприятный запах бытового газа. Проверка надзорных органов показала, что источником загрязнения воздуха этилмеркаптаном (добавляется в промышленности в бытовой газ) является предприятие из северной промышленной зоны города.

Около двух недель назад я получил промежуточный ответ из Генпрокуратуры о том, что запрос перенаправлен в прокуратуру Омской области, - рассказал "Омск Здесь" Александр Кравец. - Жду ответ правоохранителей в середине июня.

Также коммунист приложил к запросу десятки подписей омичей, которые на митинге 2 апреля были оставлены под требованием найти виновных в экологическом преступлении.

Теги  •  #Александр Кравец #КПРФ

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