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В Омске жильцы многоквартирного дома на сутки остались без газа из-за утечки
Общество  •   5 июня 2017, 13:22, последнее обновление 5 июня 2017, 13:24  •  печать

В Омске жильцы многоквартирного дома на сутки остались без газа из-за утечки

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По неустановленной пока причине в доме на улице Петра Осминина оказался загазованным целый подъезд.

Инцидент произошёл накануне вечером, 4 июня, в доме, расположенном на улице Петра Осминина, 17б. Жильцы почувствовали запах газа и вызвали специалистов. К моменту их приезда загазованными были уже четыре этажа.

- В 19:30 бригада приехала по адресу. Загазованность была с первого по четвёртый этаж. Аварийная служба, действуя по регламенту, отключила газ. Но так как был выходной день, доступа во все квартиры не было, и определить источник утечки не представлялось возможным, - рассказала пресс-секретарь ОАО "Омскгоргаз" Татьяна Будёная. - Возможно, что кто-то из жильцов просто забыл перекрыть газ, когда вышел из дома.

Сегодня утром на место утечки снова приехали специалисты. Сейчас от газа отключён весь шестой подъезд. В "Омскгоргазе" обещают, что к 14:00 газоснабжение в доме будет восстановлено.

Теги  •  #газ #Омскгоргаз #утечка

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