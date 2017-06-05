В Омске жильцы многоквартирного дома на сутки остались без газа из-за утечки

Инцидент произошёл накануне вечером, 4 июня, в доме, расположенном на улице Петра Осминина, 17б. Жильцы почувствовали запах газа и вызвали специалистов. К моменту их приезда загазованными были уже четыре этажа.

- В 19:30 бригада приехала по адресу. Загазованность была с первого по четвёртый этаж. Аварийная служба, действуя по регламенту, отключила газ. Но так как был выходной день, доступа во все квартиры не было, и определить источник утечки не представлялось возможным, - рассказала пресс-секретарь ОАО "Омскгоргаз" Татьяна Будёная. - Возможно, что кто-то из жильцов просто забыл перекрыть газ, когда вышел из дома.

Сегодня утром на место утечки снова приехали специалисты. Сейчас от газа отключён весь шестой подъезд. В "Омскгоргазе" обещают, что к 14:00 газоснабжение в доме будет восстановлено.