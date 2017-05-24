В омской многоэтажке произошёл хлопок газа
Происшествия  •  24 мая 2017, 12:05, последнее обновление 24 мая 2017, 15:32  •  печать

В омской многоэтажке произошёл хлопок газа

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ЧП произошло в одной из квартир в городке Нефтяников. Пострадал один человек.

В группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о хлопке газа в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по адресу 2-я Поселковая, 49. Как пояснили в омской полиции, сейчас по данному факту проводится проверка.

- При приготовлении пищи произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире дома по ул. 2-я Поселковая. В результате пострадал хозяин квартиры - мужчина 1953 г. р. Получил ожоги. На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины происшествия, - прокомментировал начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, в результате происшествия были повреждены межкомнатная и входная дверь, а также дверь тамбура.

Теги  •  #видео #газ #городок Нефтяников #МЧС #хлопок

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