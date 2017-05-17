В Омске стали известны дома, жильцам которых отключат газ за долги
Общество  •  17 мая 2017, 12:00, последнее обновление 17 мая 2017, 13:00  •  печать

В Омске стали известны дома, жильцам которых отключат газ за долги

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В Омской области началась кампания по отключению от газовой сети абонентов-должников. Она коснётся более трёх тысяч омичей.

После завершения отопительного сезона ООО "Газпром межрегионгаз Омск" приступил к отключению абонентов-должников от газовой сети. Всего по данным на 1 мая 2017 года просроченная дебиторская задолженность населения региона за потреблённый природный газ составила 138 млн руб. Как отмечает поставщик, кампания отключения абонентов-должников крайняя, но эффективная мера снижения дебиторской задолженности.

В первую очередь от сети газоснабжения будут отключены Ленинский (Порт-Артур) и Центральный округа города (от ул. 3-я Северная до ул. 30-я Северная, от ул. Волховстроя до ул. Герцена и на ул. Депутатская). Также под отключение попадут Любинский, Омский, Калачинский, Таврический и Тюкалинский муниципальный районы. Суммарная задолженность проживающих там абонентов составляет 40 % от общей суммы долга. Отключать будут как дома в частном секторе, так и отдельные квартиры в многоэтажных домах.

Предварительно абонентам-должникам направляется уведомление о предстоящем отключении и его причинах. Если сумма задолженности не была погашена в течение 20 дней, поставщик вправе прекратить подачу газа должнику, - сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Омск". - Для восстановления газоснабжениям неплательщики обязаны не только погасить сумму долга, пени, но и оплатить услуги специализированной организации по отключению и подключению к газовой сети - порядка трёх тысяч рублей.

Добавим, что кампания по прекращению подачи газа продлится до октября. За это время от сети запланировано отключить более трёх тысяч должников.

Теги  •  #Газпром межрегионгаз Омск #долг #отключение #природный газ #список домов

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