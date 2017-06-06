Паводок добрался до Большеречья

Уровень воды в Иртыше в Большереченском районе на данный момент составляет 735 см. Ожидается, что в ближайшие сутки уровень реки снизится на 2-4 см. По данным местной администрации, в районном центре подтоплено 18 приусадебных участков. В домах воды нет. На улицах, где река подошла вплотную к жилью, устроены земляные насыпи.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Мониторинг паводковой обстановки ведётся круглосуточно. На случай эвакуации подготовлен пункт временного проживания.

Добавим, что, по сообщению местных жителей, речные воды подобрались к жилью Большеречья ещё накануне. В целом, согласно официальным данным омского управления МЧС, к сегодняшнему дню, 6 июня, подтоплены 4 приусадебных участка в Черлакском районе, 41 - в Усть-Ишимском районе и 20 дачных участков на территории СНТ "Тепличный-2" в Ленинском округе Омска. В Усть-Ишимском районе нарушено автотранспортное сообщение с восемью сёлами: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, с. Саургачи и д. Саургачи. Проезд ещё к четырём населённым пунктам - Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича - затруднён. В Омской области по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, введённый с наступлением паводка.