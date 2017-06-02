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Паводок отрезал от райцентра два населённых пункта Омской области
Общество  •   2 июня 2017, 14:44, последнее обновление 2 июня 2017, 16:15  •  печать

Паводок отрезал от райцентра два населённых пункта Омской области

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В 12 деревнях Омской области из-за паводка нарушено транспортное сообщение, два села оказались полностью отрезаны от райцентра.

Сегодня, 2 июня, пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила о том, что в результате паводка оказались затоплены все дороги, ведущие в деревню Кайлы и Красноярка Усть-Ишимского района Омской области. Оба населённых пункта полностью отрезаны от райцентра, при этом метеорологи утверждают, что в ближайшие сутки уровень воды может подняться ещё на 7-12 см.

Также вода подтопила дороги и в других населённых пунктах. По словам сотрудников МЧС, сейчас затруднено транспортное сообщение с десятью деревнями в трёх сельских поселениях: Большебичинском, Большетебендинском и Загваздинском. Спасатели пытаются оказать помощь пострадавшим от паводка людям.

- Развернут пункт временного размещения населения "Усть-Ишимский интернат - лицей Альфа", вместимостью 380 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. - Для выполнения комплекса превентивных мероприятий в Усть-Ишимском муниципальном районе работает аэромобильная группировка в составе 80 человек и 14 единиц техники. Накануне на территорию Усть-Ишимского муниципального района прибыла группировка Сибирского спасательного центра в составе 120 человек, 22 единиц техники, 10 плавсредств и одного беспилотного летательного аппарата.

В областном центре на сегодняшний день остаются подтопленными 67 дачных участков. 

Теги  •  #вода #МЧС #паводок

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