В Омске неделю будут лить дожди

Синоптики прогнозируют наступление в области умеренно тёплой погоды с ежедневными дождями.

Сегодня, 4 июня, в воскресенье в большинстве районов Омской области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможен град.

Неблагоприятное явление сохранится в ночь на понедельник. Произойдёт понижение температуры воздуха. С 6 по 9 июня ожидается умеренно тёплая погода с частыми дождями, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно предварительному прогнозу средняя температура воздуха в течение следующей неделе составит +22...+24°C. К следующим выходным возможно понижение до +19 градусов.