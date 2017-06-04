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В Омске неделю будут лить дожди
Общество  •   4 июня 2017, 14:10, последнее обновление 4 июня 2017, 14:10  •  печать

В Омске неделю будут лить дожди

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Синоптики прогнозируют наступление в области умеренно тёплой погоды с ежедневными дождями.
 

Сегодня, 4 июня, в воскресенье в большинстве районов Омской области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможен град.

Неблагоприятное явление сохранится в ночь на понедельник. Произойдёт понижение температуры воздуха. С 6 по 9 июня ожидается умеренно тёплая погода с частыми дождями, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно предварительному прогнозу средняя температура воздуха в течение следующей неделе составит +22...+24°C. К следующим выходным возможно понижение до +19 градусов.

 

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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