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Омских энергетиков оштрафовали за рассылку квитанций позже срока
Общество  •   5 июня 2017, 11:07, последнее обновление 5 июня 2017, 12:24  •  печать

Омских энергетиков оштрафовали за рассылку квитанций позже срока

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Доставкой квитанций за электроэнергию от "Омской энергосбытовой компании" занималась "Почта России". До потребителей они доходили позже установленного законом срока.

ООО "Омская энергосбытовая компания" ("ОЭК") обратилось в Арбитражный суд Омской области с требованием отменить постановление регионального Роспотребнадзора, согласно которому энергетики признавались виновными в нарушении сроков доставки квитанций за электроснабжение. Омичи, проживающие в многоквартирных домах Центрального округа, пожаловались в надзорное ведомство на то, что организация приносит их после первого числа месяца, следующего за истёкшим периодом. Доставкой платёжек занималась "Почта России".

В суде энергетики отрицали свою вину, ссылаясь на то, что ООО "ОЭК" не является даже ресурсоснабжающей организацией. Но этот довод арбитраж счёл неубедительным, отказав организации в заявленных требованиях. Компания оштрафована на 20 тыс. руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Теги  •  #Арбитражный суд #Почта России #электроэнергия

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  5 июня 2017, 11:36

А что жителям жаловаться, позже прислали позже заплатили, лишь бы пени не шли, а если ещё и пени выставляют, то это конечно безобразие

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