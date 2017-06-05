Омских энергетиков оштрафовали за рассылку квитанций позже срока

Доставкой квитанций за электроэнергию от "Омской энергосбытовой компании" занималась "Почта России". До потребителей они доходили позже установленного законом срока.

ООО "Омская энергосбытовая компания" ("ОЭК") обратилось в Арбитражный суд Омской области с требованием отменить постановление регионального Роспотребнадзора, согласно которому энергетики признавались виновными в нарушении сроков доставки квитанций за электроснабжение. Омичи, проживающие в многоквартирных домах Центрального округа, пожаловались в надзорное ведомство на то, что организация приносит их после первого числа месяца, следующего за истёкшим периодом. Доставкой платёжек занималась "Почта России".

В суде энергетики отрицали свою вину, ссылаясь на то, что ООО "ОЭК" не является даже ресурсоснабжающей организацией. Но этот довод арбитраж счёл неубедительным, отказав организации в заявленных требованиях. Компания оштрафована на 20 тыс. руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.