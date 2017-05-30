Глава РЭК Омской области Олег Голубев ушёл в отставку

На сегодняшнем заседании правления Региональной энергетической комиссии, где должны были утверждаться тарифы на ОДН, стало известно об отставке главы комиссии Олега Голубева. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе РЭК, Олег Голубев написал заявление по собственному желанию. Это случилось ещё вчера, и вчера же его просьба была удовлетворена.

С сегодняшнего дня обязанности председателя РЭК исполняет его заместитель Владимир Тараненко.

Напомним, Голубев возглавил Региональную энергетическую комиссию в 2015 году заменив на этом посту Сергея Синдеева.