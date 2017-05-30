ИКЕА 1200*90
Глава РЭК Омской области Олег Голубев ушёл в отставку
Политика  •  30 мая 2017, 10:25, последнее обновление 30 мая 2017, 10:37  •  печать

Глава РЭК Омской области Олег Голубев ушёл в отставку

Автор:

Чиновник написал заявление по собственному желанию. Обязанности руководителя исполняет его заместитель Владимир Тараненко.

На сегодняшнем заседании правления Региональной энергетической комиссии, где должны были утверждаться тарифы на ОДН, стало известно об отставке главы комиссии Олега Голубева. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе РЭК, Олег Голубев написал заявление по собственному желанию. Это случилось ещё вчера, и вчера же его просьба была удовлетворена.

С сегодняшнего дня обязанности председателя РЭК исполняет его заместитель Владимир Тараненко.

Напомним, Голубев возглавил Региональную энергетическую комиссию в 2015 году заменив на этом посту Сергея Синдеева.

Теги  •  #ОДН #Олег Голубев #РЭК #тарифы ЖКХ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Топ-7 событий Омской арт-резиденции, которые вы должны увидеть  •  сегодня, 16:05
"Симфонический парк": как провести летний день в Омске  •  сегодня, 15:40
Омич разбил кирпичом окно в "Газели", чтобы угнать её  •  сегодня, 15:17
Прокуратура заподозрила омский Минпром в лояльности к отдельным перевозчикам  •  сегодня, 15:00
Юрий Гамбург и Вадим Меренков должны вернуть 130 млн рублей  •  сегодня, 13:13
Летающие деревья и изуродованные авто - омичи стали свидетелями столичного урагана  •  сегодня, 13:08  •   1  •    •  
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400