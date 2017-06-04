В Советском округе тополь упал на иномарку

В Омске из-за сильного ветра тополь упал на автомобиль, припаркованный на проспекте Королёва.

Сегодня, 4 июня, на проспекте Королёва произошел опасный инцидент. Очевидец опубликовал фотографии в паблике "Аварийный Омск". Из-за сильных порывов ветра тополь упал на автомобиль, смяв капот.

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", МЧС сообщило омичам о штормовом предупреждении. На сегодняшний день и в ночь на 5 июня в Омске и Омской области ожидается ветер 19-24 м/с, дождь, гроза и град.