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В Советском округе тополь упал на иномарку
Общество  •   4 июня 2017, 20:15, последнее обновление 4 июня 2017, 22:15  •  печать

В Советском округе тополь упал на иномарку

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В Омске из-за сильного ветра тополь упал на автомобиль, припаркованный на проспекте Королёва.

 Сегодня, 4 июня, на проспекте Королёва произошел опасный инцидент. Очевидец опубликовал фотографии в паблике "Аварийный Омск". Из-за сильных порывов ветра тополь упал на автомобиль, смяв капот.

 

Напомним, как уже писал "Омск Здесь", МЧС сообщило омичам о штормовом предупреждении. На сегодняшний день и в ночь на 5 июня в Омске и Омской области ожидается ветер 19-24 м/с, дождь, гроза и град. 

Теги  •  #ветер #погода #штормовое предупреждение

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  4 июня 2017, 20:48

Хорошо, что никто не пострадал, в больших городах и деревья надо как-то проверять. Но как это еще надо подумать.

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Леонид Портнов  •  4 июня 2017, 20:47

еще надо подумать.

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Александр Божежар  •  4 июня 2017, 20:32

Так по фото видно - что и не на один, довольно забавно, но от грядущего ветра - лучше укрыться заранее, опасен ведь не он сам, а всякий мусор и вот такие деревья.

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