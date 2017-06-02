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Омские синоптики дали ободряющий прогноз на июнь
Общество  •   2 июня 2017, 15:10, последнее обновление 2 июня 2017, 16:42  •  печать

Омские синоптики дали ободряющий прогноз на июнь

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Первый месяц начавшегося лета обещает быть теплее, чем обычно.

Специалисты озвучили предварительный прогноз на июнь, который должен обрадовать жителей Омской области.

Средняя месячная температура воздуха в июне ожидается +17…+21°С, что выше нормы на 2-2,5 градуса. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-64 мм). Дожди, местами с грозами, ожидаются в большинстве дней второй декады и в отдельные дни первой и третьей декад, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Как отметила синоптик, в начале июня местами по региону возможны ночные заморозки до 0…-2°С. До двадцатых чисел июня средняя дневная температура составит +26…+31°С. В конце месяца она снизится до значений в пределах от +18…+23°С до +24…+29°С.

Также специалисты напоминают, что в тёплый период года атмосфера крайне неустойчива, поэтому возможны труднопрогнозируемые опасные явления: очень сильный дождь, гроза, град, шквал.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  2 июня 2017, 18:02

Ну наконец то тепло придёт, а то погода не пойми какая в этом сезоне, с затянувшейся весной

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