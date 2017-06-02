Омские синоптики дали ободряющий прогноз на июнь

Первый месяц начавшегося лета обещает быть теплее, чем обычно.

Специалисты озвучили предварительный прогноз на июнь, который должен обрадовать жителей Омской области.

Средняя месячная температура воздуха в июне ожидается +17…+21°С, что выше нормы на 2-2,5 градуса. Месячное количество осадков предполагается около нормы (42-64 мм). Дожди, местами с грозами, ожидаются в большинстве дней второй декады и в отдельные дни первой и третьей декад, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Как отметила синоптик, в начале июня местами по региону возможны ночные заморозки до 0…-2°С. До двадцатых чисел июня средняя дневная температура составит +26…+31°С. В конце месяца она снизится до значений в пределах от +18…+23°С до +24…+29°С.

Также специалисты напоминают, что в тёплый период года атмосфера крайне неустойчива, поэтому возможны труднопрогнозируемые опасные явления: очень сильный дождь, гроза, град, шквал.