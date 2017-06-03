В Омской области ожидают поднятия уровня воды в Иртыше на 12 см

В Усть-Ишимском районе вода в Иртыше может подняться на 7-12 сантиметров.

По состоянию на 16:00 3 июня на территории Омской области остаются подтопленными 49 приусадебных участков в Черлакском районе, 35 – в Усть-Ишимском районе, 59 дачных участков в Ленинском округе Омска. В Черлакском районе уровень воды в Иртыше составляет 571 сантиметр. В ближайшие сутки ожидается понижение уровня воды на 5-10 сантиметров. Количество подтопленных участков не увеличится.

Уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе составляет 774 сантиметра. В ближайшие сутки ожидается повышение на 7-12 сантиметров. Затруднено и нарушено транспортное сообщение с 12 населёнными пунктами. В Ленинском округе Омска сотрудники администрации и председатели садовых товариществ проводят разъяснительную работу с собственниками.