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В Омской области ожидают поднятия уровня воды в Иртыше на 12 см
Происшествия  •   3 июня 2017, 16:35, последнее обновление 3 июня 2017, 16:45  •  печать

В Омской области ожидают поднятия уровня воды в Иртыше на 12 см

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В Усть-Ишимском районе вода в Иртыше может подняться на 7-12 сантиметров.

По состоянию на 16:00 3 июня на территории Омской области остаются подтопленными 49 приусадебных участков в Черлакском районе, 35 – в Усть-Ишимском районе, 59 дачных участков в Ленинском округе Омска. В Черлакском районе уровень воды в Иртыше составляет 571 сантиметр. В ближайшие сутки ожидается понижение уровня воды на 5-10 сантиметров. Количество подтопленных участков не увеличится.

Уровень воды в Иртыше в Усть-Ишимском районе составляет 774 сантиметра. В ближайшие сутки ожидается повышение на 7-12 сантиметров. Затруднено и нарушено транспортное сообщение с 12 населёнными пунктами. В Ленинском округе Омска сотрудники администрации и председатели садовых товариществ проводят разъяснительную работу с собственниками.

Теги  •  #паводок #Усть-Ишимский район

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  3 июня 2017, 18:10

Не даёт спокойствие природа, уже июнь на дворе, а все вода буйствует, когда же лето начнётся по настоящему.

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