Выходные омичи проведут под дождём и градом

Несмотря на то, что в грядущие выходные столбик термометра поднимется до +31, пыл омичей охладят дожди.

По данным ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", наш регион в ближайшие дни ждёт жаркая погода. Но область накроют осадки в виде дождя и града. Завтра, 2 июня, ночная температура воздуха составит +1…+6 градусов, местами возможны заморозки до 0…-5. Днём столбик термометра поднимется до +22…+27, а по северу региона до +16.

3 июня в ночные часы температура не превысит +17 градусов, днём воздух прогреется до +26…+31. Местами прогнозируется небольшой дождь, в отдельных районах порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ненастье омичей может ожидать в воскресенье, 4 июня. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днём столбики термометров будут показывать от +26 до +31 градуса. Местами ожидаются ливневые дожди, гроза, кроме того, возможен град. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18-23 м/с.