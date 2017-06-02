Из-за недостроенного омского метро может обрушиться дорога на улице Конева

Эксперты считают, что если не предпринять необходимые меры по консервации омского долгостроя, последствия могут быть плачевными.

В апреле 2017 года Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское управление Ростехнадзора) была проведена повторная проверка первого пускового участка первой линии омского метрополитена от станции "Красный Путь" ("Библиотека им. А. С. Пушкина") до станции "Автовокзал" ("Соборная") с электродепо, расположенного по нескольким адресам: ул. Фрунзе, ул. Конева, пр. Комарова. Надзорное ведомство проверяло, выполнил ли заказчик строительства - "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений" Омской области ранее выданное предписание. Проверяющие ещё в прошлом году нашли немало нарушений, которые угрожают безопасности не только самого объекта, но и жителям Омска.

К примеру, на станции "Заречной" из-за длительной остановки строительно-монтажных работ и сезонных перепадов температур, началась деформация шпунта (металлического профиля) с разрывом межсекционных связей, начал высыпаться грунт и образовываться промывы.

- Также наблюдается в местах значительный прогиб шпунтовой стенки котлована, что создаёт угрозу обрушения автомобильной дороги по ул. Конева, - говорится в заключении.

Отклонение свай от проектного положения, образование поперечных трещин и оголение арматуры по сваям эксперты установили на перегоне "Заречная - Кристалл".

- Котлован находится на временном креплении с 2012 года, сложившаяся ситуация представляет реальную опасность обрушения для расположенного в 20 метрах от края котлована 9-этажного жилого дома по адресу ул. Комарова, 15/1, - считают в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Не совсем простая ситуация на станции "Кристалл", "апокалипсис" в ведомстве вообще прогнозировали весной 2017-го.

- Конструкции могут не выдержать "морозного пучения" весны 2017 года, и произойдёт "складывание" шпунта в котлованы со всеми вытекающими последствиями, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде, государственному и муниципальному имуществу, - резюмировали в ведомстве.

Однако, к счастью, пока омский долгострой проблем не создал, весну мы пережили, но ведь впереди зима. Но, похоже, в Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений устранять все замечания проверяющих не торопятся. Арбитражный суд Омской области, куда обратился Ростехнадзор, оштрафовал казённое учреждение за невыполнение условий предписания на 50 тыс. руб. Вину в организации вообще перекладывают на министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий. По их мнению, именно чиновники этого ведомства должны заниматься консервированием метро. Несостоятельными суд нашёл и доводы ответчика о недостаточном финансировании работ по консервации.

- Ссылка учреждения на лимиты бюджетного финансирования не может являться оправданием для не осуществления работ по консервации объекта строительства, поскольку это создаёт непосредственную угрозу жизни населения, - резюмировал арбитраж.

В региональном Минтрансе оперативно прокомментировать ситуацию с состоянием метро не смогли.