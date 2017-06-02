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В центре Омска обнаружили таинственный колодец
Культура  •   2 июня 2017, 10:12, последнее обновление 2 июня 2017, 10:27  •  печать

В центре Омска обнаружили таинственный колодец

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И хотя исторической ценности сооружение не представляет, удивляют огромные для того времени размеры и качество строительства, позволившее сохраниться до нашего времени без серьёзных повреждений.

В министерство культуры Омской области обратились представители компании "Омск Карбон Групп", в чьём ведении находится строительство административного здания по адресу Думская, 7. Сотрудники компании сообщили о том, что обнаружили необычное сооружение - огромный колодец, глубиной более 9 и диаметром около 5 метров.

Прибывшие на место специалисты Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Минкульта заключили, что строители обнаружили гидротехническое сооружение - канализационный отстойник, относящийся к зданию бывшей общественной бани Коробейникова (Колокольникова).

- Строители, возводящие здание на этой площадке, в ходе работ по подготовке котлована вскрыли глубокий колодец, более 9 метров в глубину и диаметром около 5 метров, - рассказал эксперт, археолог Максим Грачёв. - Интерпретировать это сооружение довольно просто - это отстойник для канализационных стоков из бани. Удивительными в этом случае являются сохранность сооружения и его размеры. Радует ответственное отношение строителей к проведению работ, поскольку пока ещё не часто застройщики в нашем городе готовы с такой открытостью показывать обнаруженные объекты специалистам.

Теги  •  #канализационный колодец #Минкульт #находка #фото

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Комментарии
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Анна Орлова  •  2 июня 2017, 11:06

Вроде и находка необычная, и толку от неё ноль - не присваивать же статус памятника истории канализационному стоку. Хотя знаю случай, когда такой статус присвоили туалету 1905 года постройки.

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