В центре Омска обнаружили таинственный колодец

И хотя исторической ценности сооружение не представляет, удивляют огромные для того времени размеры и качество строительства, позволившее сохраниться до нашего времени без серьёзных повреждений.

В министерство культуры Омской области обратились представители компании "Омск Карбон Групп", в чьём ведении находится строительство административного здания по адресу Думская, 7. Сотрудники компании сообщили о том, что обнаружили необычное сооружение - огромный колодец, глубиной более 9 и диаметром около 5 метров.

Прибывшие на место специалисты Управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Минкульта заключили, что строители обнаружили гидротехническое сооружение - канализационный отстойник, относящийся к зданию бывшей общественной бани Коробейникова (Колокольникова).

- Строители, возводящие здание на этой площадке, в ходе работ по подготовке котлована вскрыли глубокий колодец, более 9 метров в глубину и диаметром около 5 метров, - рассказал эксперт, археолог Максим Грачёв. - Интерпретировать это сооружение довольно просто - это отстойник для канализационных стоков из бани. Удивительными в этом случае являются сохранность сооружения и его размеры. Радует ответственное отношение строителей к проведению работ, поскольку пока ещё не часто застройщики в нашем городе готовы с такой открытостью показывать обнаруженные объекты специалистам.