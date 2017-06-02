В Омске обновили таблички с расписанием движения транспорта

Таблички (аншлаги) на остановках содержат информацию о начале и завершении, а также об интервалах движения муниципального транспорта по маршрутам. В мае была проведена их ревизия и замена. Предприятия электрического транспорта заменили и восстановили 26 аншлагов. Таблички с графиком движения трамваев, оборудованных для колясочников, были уничтожены вандалами.

Ежедневно сотрудники предприятий выезжали на закреплённые за ними остановочные комплексы, - рассказал директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко. - От каждого парка были выделены 3-5 человек и спецтехника. При необходимости были заменены аншлаги, приведённые в негодность вандалами, на некоторых объектах требовалась только замена информации.

Всего в Омске заменили 1316 табличек на остановках. В этом году для их изготовления использовали более прочный оцинкованный лист. Такие аншлаги прослужат гораздо дольше.