ИКЕА 1200*90
В Омске обновили таблички с расписанием движения транспорта
Общество  •   2 июня 2017, 12:43, последнее обновление 2 июня 2017, 12:45  •  печать

В Омске обновили таблички с расписанием движения транспорта

Автор:

Муниципальными транспортными предприятиями завершена работа по обновлению табличек с расписанием движения транспорта.

Таблички (аншлаги) на остановках содержат информацию о начале и завершении, а также об интервалах движения муниципального транспорта по маршрутам. В мае была проведена их ревизия и замена. Предприятия электрического транспорта заменили и восстановили 26 аншлагов. Таблички с графиком движения трамваев, оборудованных для колясочников, были уничтожены вандалами.

Ежедневно сотрудники предприятий выезжали на закреплённые за ними остановочные комплексы, - рассказал директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко. - От каждого парка были выделены 3-5 человек и спецтехника. При необходимости были заменены аншлаги, приведённые в негодность вандалами, на некоторых объектах требовалась только замена информации.

Всего в Омске заменили 1316 табличек на остановках. В этом году для их изготовления использовали более прочный оцинкованный лист. Такие аншлаги прослужат гораздо дольше.

Теги  •  #остановка #транспорт

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Кино в Омске: мужчины, женщины и немного НЕлюбви  •  сегодня, 14:12  •  
Омич угнал трактор, чтобы вспахать огород, но разрушил дорогу  •  сегодня, 13:16  •   1  •  
Выращивавший коноплю в гараже омич получил условный срок  •  сегодня, 12:35
В Омской области внук-рецидивист ограбил бабушку  •  сегодня, 12:02
Отключение от газа "Тепловой компании" переносится на две недели  •  сегодня, 11:48
Омский депутат Госдумы просит Генпрокуратуру разобраться с загрязнением воздуха  •  сегодня, 11:34
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400