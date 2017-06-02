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В Омской области родились кролики-мутанты
Общество  •   2 июня 2017, 12:15, последнее обновление 2 июня 2017, 12:22  •  печать

В Омской области родились кролики-мутанты

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Возможной причиной появления аномалии у животных (отсутствие ушей) может быть скрещивание пород.

В одном из личных хозяйств в Омском районе родились кролики без ушей или с одним ухом. Как рассказал заводчик кроликов Вадим Кленков, такую аномалию за пять лет они увидели впервые.

- Появилось всего семь крольчат, из них два таких чуда. Про дальнейшее развитие их организма ничего сказать не могу, так как мы сталкиваемся с таким впервые. Но зато у них отпадает проблема с отмерзанием ушей, а у кроликов это бывает часто. Сама крольчиха относится к ним как и к остальным детёнышам, - поделился с "Омск Здесь" Вадим Кленков.

Породы, по его словам, в хозяйстве они разводят разные: бабочек, шиншилл и метисов (кролики, которые появились в результате скрещивания). Как говорят ветеринары, именно смешение пород могло стать одной из причин аномалии. Хотя и не исключают того, что уши у детенышей отгрызла самка. Отсутствие столь важного органа может повлиять на организм животного, ведь у кроликов в ушах много кровеносных сосудов.

Отметим, что подобный случай зафиксировали в Китае, когда крольчиха принесла 10 крольчат. Из них у шестерых было одно ухо, двое родились вообще без ушей, а ещё один - с тремя лапами. 

Теги  •  #аномалия #кролики #мутант #район #фото

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Комментарии
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Катя Никулина  •  2 июня 2017, 12:33

Ну надеюсь, что с этими кроликами все будет в порядке. Пусть растут здоровыми, хоть они и мутанты.

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