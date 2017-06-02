В Омской области родились кролики-мутанты

В одном из личных хозяйств в Омском районе родились кролики без ушей или с одним ухом. Как рассказал заводчик кроликов Вадим Кленков, такую аномалию за пять лет они увидели впервые.

- Появилось всего семь крольчат, из них два таких чуда. Про дальнейшее развитие их организма ничего сказать не могу, так как мы сталкиваемся с таким впервые. Но зато у них отпадает проблема с отмерзанием ушей, а у кроликов это бывает часто. Сама крольчиха относится к ним как и к остальным детёнышам, - поделился с "Омск Здесь" Вадим Кленков.

Породы, по его словам, в хозяйстве они разводят разные: бабочек, шиншилл и метисов (кролики, которые появились в результате скрещивания). Как говорят ветеринары, именно смешение пород могло стать одной из причин аномалии. Хотя и не исключают того, что уши у детенышей отгрызла самка. Отсутствие столь важного органа может повлиять на организм животного, ведь у кроликов в ушах много кровеносных сосудов.

Отметим, что подобный случай зафиксировали в Китае, когда крольчиха принесла 10 крольчат. Из них у шестерых было одно ухо, двое родились вообще без ушей, а ещё один - с тремя лапами.