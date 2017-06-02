У главы Таврического района Юрия Постового арестовали имущество

С Юрия Постового прокуратура пытается взыскать ущерб в размере 1,1 млн руб. за сгоревшую служебную иномарку. В рамках обеспечения иска на имущество главы наложен арест.

В Таврическом районном суде рассматривается иск прокуратуры к главе района Юрию Постовому. С него пытаются взыскать ущерб за служебную иномарку, которая была полностью повреждена огнём. Напомним, служебный автомобиль Toyota Highlander 2012 года выпуска сгорел в 10 км от границы Таврического района у аула Жар-Агач Нововаршавского района. Управлял авто сам Постовой, хотя юридически чиновник был на больничном. Прокуратура этот факт выявила и подала иск, посчитав, что Постовой обязан возместить ущерб в размере 1,1 млн руб.

Позже надзорное ведомство попросило суд наложить арест на его имущество. Но в Таврическом суде в этих требованиях отказали. Прокуратура решение оспаривала в Омском областном суде, который вердикт нижестоящей инстанции изменил, постановив наложить арест на имущество в рамках обеспечения иска.