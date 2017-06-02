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Юные омичи бьют стёкла автолюбителям
Общество  •   2 июня 2017, 07:28, последнее обновление 2 июня 2017, 07:29  •  печать

Юные омичи бьют стёкла автолюбителям

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В Советском округе дети из кустов кидают камни в стёкла мимо проезжающих автомобилей.

Автолюбители Советского округа в социальных сетях жалуются на то, что дети из кустов бросают им в стёкла камни. Один пострадавших рассказал о том, как ему едва не пробили лобовое стекло на улице Заозёрной в районе пересечения с проспектом Мира.

В комментариях горожане настаивают на том, что за хулиганство детей необходимо штрафовать родителей. Напомним, что на улице Заозёрной недавно начался дорожный ремонт. На магистрали провели фрезерование верхнего слоя асфальта. Вдоль обочины валяется много кусков старого асфальта.

 

 

Теги  •  #автомобиль #Советский округ

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