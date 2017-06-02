В мэрии Омска решили сделать совещания по дорогам выездными

В администрации города принято решение проводить совещания по вопросам ремонта дорог на выезде. Возглавит эту работу первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов. Подрядчиков обязывают строго соблюдать установленные сроки и рецептуру асфальто-бетонной смеси.

Качество проводимых работ — на первом месте, и все подрядные организации об этом очень строго предупреждены, - заявил Фролов. - Мы не постесняемся выдавать претензии и заставлять переделывать работу, вплоть до снятия нового асфальта и повторной укладки.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский отметил, что сейчас никому не удастся скрыть проблемы при ремонте дорог: "Развитие социальных сетей и увеличение числа разного рода общественных организаций вывело этот контроль на качественно новый уровень: если проблема появляется, о ней становится известно буквально за считанные минуты. Это хорошо. Мы всегда рады, когда омичи неравнодушно относятся к тому, что происходит в городе". Градоначальник обратил внимание на то, что ремонтом дорог в Омске занимаются компании с большим опытом работы.