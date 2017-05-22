Мэр распорядился подготовить омские пляжи к 1 июня

Согласно подписанному мэром Двораковским постановлению в Омске должна быть создана комиссия по приёмке городских пляжей к летнему сезону 2017 года. До 27 мая департамент городского хозяйства мэрии должен провести технический осмотр пляжей.

К этому же времени нужно будет получить разрешения на их использование и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Иртыша санитарным правилам и условиям безопасности здоровью. Также потребуется организовать спасательные посты и обеспечить подготовку пляжей к сдаче комиссии, которая должна успеть провести проверку и оформить акты приёма до 1 июня. Кроме того, УМВД России по городу Омску должны принять меры по поддержанию общественного порядка на территориях пляжей.

Напомним, на прошлой неделе Главное управление региональной безопасности Омской области сообщило, что этим летом обследование и подготовка пляжей может быть перенесена на несколько дней из-за высокого уровня воды в Иртыше и затопленных зон отдыха. По мере спада уровня воды в реке будут подготовлены пять пляжей: по два - в Центральном и Советском округах и один - в Кировском округе.