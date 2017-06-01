Паводок подбирается к жилью в Усть-Ишиме

По данным омского управления МЧС, за минувшие сутки уровень реки Ишим в Усть-Ишимском районе поднялся на 7 см и сейчас составляет 756 см. К завтрашнему дню вода поднимется ещё на 7-12 см.

На данный момент подтоплены шесть приусадебных участков в сёлах Атеринки и Ашеваны, до домов вода ещё не добралась. Поднявшаяся река полностью отрезала сообщение с сёлами Кайлы и Красноярка, входящими в состав Кайлинского сельского поселения. Продукты питания и медикаменты завозятся туда по Ишиму. Дороги в ещё десять населённых пунктов подтоплены, но транспорт по ним передвигается. Для эвакуации населения развёрнут пункт временного размещения на 380 человек.

Гидрологи предупреждают, что паводковая ситуация в Усть-Ишимском районе будет только ухудшаться. Уровень воды в Иртыше поднимется в первой половине июня. Накануне в Омскую область прибыла группировка Сибирского спасательного центра в составе 120 человек, 22 единиц техники, 10 плавсредств и одного беспилотного летательного аппарата. Кроме того, в Омск из Тюмени передислоцирован вертолёт Ми-8 российского МЧС.