Строители назвали дату перекрытия улицы Ленина

В течение всего лета магистраль в центре города будет поэтапно закрываться для машин и общественного транспорта.

С наступлением тёплой погоды компания "ИдеалСтрой" (Санкт-Петербург) приступила к благоустройству улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Здесь появятся гранитные тротуары,

На проезжей части заменят верхний слой асфальта. Для производства этих и других работ дорога будет закрываться для транспорта частями в период с 19 июня до конца сентября.

Планируется поэтапное перекрытие улицы от перекрёстка до перекрёстка с сохранением сквозного проезда. Первым будет закрыт участок от Ленинградской площади до улицы Короленко, - прокомментировал сегодня гендиректор "ИдеалСтроя" Анатолий Слатин.

На период закрытия дорог троллейбусы будут двигаться по проспекту Маркса. Для них сейчас устраивается временная контактная сеть на Ленинградской площади. Автомобилистам советуют передвигаться по Левому берегу, проспекту Карла Маркса и улице Жукова.

Благоустройство второй очереди улицы Ленина планируется завершить в октябре 2017 года. Работы проводятся на средства инвестора. Реализация проекта оценивается в миллиард рублей.