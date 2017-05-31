ИКЕА 1200*90
Сотрудников Роспотребнадзора возмутил рост количества кальянных в Омске
Общество  •  31 мая 2017, 13:34, последнее обновление 31 мая 2017, 13:39  •  печать

Сотрудников Роспотребнадзора возмутил рост количества кальянных в Омске

Автор:

В Международный день отказа от курения омское управление Роспотребнадзора решило выказать своё недовольство по поводу роста заведений, предлагающих посетителям курение ароматического табака.

Сегодня, 31 мая, главный специалист омского управления Роспотребнадзора Антон Морозов сообщил, что в ведомстве обеспокоены увеличением количества кальянных. По словам специалиста, большинство таких заведений не соответствует нормам, но они продолжают принимать посетителей, несмотря на выданные предписания о приостановке деятельности.

- Сегодня в Омске существует проблема развития и роста кальянных заведений, - заявил Антон Морозов. - Они появляются практически на каждом шагу, и большая часть из них после проверки подлежит приостановке деятельности на определённый период. Но недобросовестных предпринимателей это не останавливает, они открываются, работают и получают деньги.

По данным российского поискового справочника "ДубльГис", сегодня в Омске работают 53 заведения, где посетителям предлагается курение ароматического табака.

Теги  •  #кальянная #Роспотребнадзор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Олег Конанов  •  31 мая 2017, 14:07

Да пускай себе люди курят на здоровье, лишь бы в общественных местах не дымили.

Ответить
Ада С  •  31 мая 2017, 13:54

Главное, чтоб этот табак был абсолютно безопасен - это надо проверять, а не отчитываться о количестве кальянных.

Ответить
Последние новости
"Кто наделал, тот и должен подтирать". Правительство Омской области снизило ставки на аренду земли  •  сегодня, 17:07
Двое мужчин приехали в Омск, чтобы сбыть героин  •  сегодня, 16:25
Народ пожелал новому замглавы омского Минстроя "поработать подольше"  •  сегодня, 15:35
Омский "Авангард" расторг контракт с нападающим Александром Кучерявенко  •  сегодня, 15:21  •   2
Омичку, избившую 8-летнюю дочь-гимнастку, приговорили к обязательным работам  •  сегодня, 14:39  •   2
Новый омский министр строительства возьмёт себе в заместители дорожника  •  сегодня, 12:50
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400