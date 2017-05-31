Сотрудников Роспотребнадзора возмутил рост количества кальянных в Омске

Сегодня, 31 мая, главный специалист омского управления Роспотребнадзора Антон Морозов сообщил, что в ведомстве обеспокоены увеличением количества кальянных. По словам специалиста, большинство таких заведений не соответствует нормам, но они продолжают принимать посетителей, несмотря на выданные предписания о приостановке деятельности.
- Сегодня в Омске существует проблема развития и роста кальянных заведений, - заявил Антон Морозов. - Они появляются практически на каждом шагу, и большая часть из них после проверки подлежит приостановке деятельности на определённый период. Но недобросовестных предпринимателей это не останавливает, они открываются, работают и получают деньги.
По данным российского поискового справочника "ДубльГис", сегодня в Омске работают 53 заведения, где посетителям предлагается курение ароматического табака.
Да пускай себе люди курят на здоровье, лишь бы в общественных местах не дымили.
Главное, чтоб этот табак был абсолютно безопасен - это надо проверять, а не отчитываться о количестве кальянных.