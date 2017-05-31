Сотрудников Роспотребнадзора возмутил рост количества кальянных в Омске

В Международный день отказа от курения омское управление Роспотребнадзора решило выказать своё недовольство по поводу роста заведений, предлагающих посетителям курение ароматического табака.

Сегодня, 31 мая, главный специалист омского управления Роспотребнадзора Антон Морозов сообщил, что в ведомстве обеспокоены увеличением количества кальянных. По словам специалиста, большинство таких заведений не соответствует нормам, но они продолжают принимать посетителей, несмотря на выданные предписания о приостановке деятельности.

- Сегодня в Омске существует проблема развития и роста кальянных заведений, - заявил Антон Морозов. - Они появляются практически на каждом шагу, и большая часть из них после проверки подлежит приостановке деятельности на определённый период. Но недобросовестных предпринимателей это не останавливает, они открываются, работают и получают деньги.

По данным российского поискового справочника "ДубльГис", сегодня в Омске работают 53 заведения, где посетителям предлагается курение ароматического табака.