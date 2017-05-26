Курившего в поезде омича задержала полиция

На станции в Перми сотрудниками полиции задержан 20-летний омич. В дороге он решил покурить, закрывшись в туалетной комнате. Проводник вагона неоднократно предупреждала молодого человека о действующем запрете, устав читать мораль она обратилась в правоохранительные органы. Как только поезд "Москва - Томск" прибыл на станцию Пермь-2, омича задержали.
Как сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, в отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
Добавим, помимо запрета на курение в поездах и на территориях вокзалов, с 15 февраля 2017 года в поездах дальнего следования запрещено курить вейпы и электронные сигареты. Такое распоряжение издало АО "ФПК" - компания, аффилированная с РЖД.
Борьба с курением - это конечно здорово, но хочется что бы с таким рвением правоохранительные органы с бандитами и "мажорами" боролись.
Вот это правильно а то одни курят а другие были этой гадостью, нечего травить, хороший подход к исполнению правил
Вот это строгость. Так-то все справедливо, только как молодой человек теперь доберется до места назначения?