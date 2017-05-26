Курившего в поезде омича задержала полиция

Вопреки запрету молодой человек решил покурить в туалете поезда, следовавшего по маршруту "Москва - Томск". В итоге на станции Пермь-2 с поезда его сняла полиция.

На станции в Перми сотрудниками полиции задержан 20-летний омич. В дороге он решил покурить, закрывшись в туалетной комнате. Проводник вагона неоднократно предупреждала молодого человека о действующем запрете, устав читать мораль она обратилась в правоохранительные органы. Как только поезд "Москва - Томск" прибыл на станцию Пермь-2, омича задержали.

Как сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, в отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 6.24 КоАП РФ - нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Добавим, помимо запрета на курение в поездах и на территориях вокзалов, с 15 февраля 2017 года в поездах дальнего следования запрещено курить вейпы и электронные сигареты. Такое распоряжение издало АО "ФПК" - компания, аффилированная с РЖД.