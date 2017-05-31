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Стало известно, сколько курильщиков живёт в Омской области
Общество  •  31 мая 2017, 12:02, последнее обновление 31 мая 2017, 13:00  •  печать

Стало известно, сколько курильщиков живёт в Омской области

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В Роспотребнадзоре сообщили, какое количество жителей Омской области имеет вредную "табачную" привычку.

В ходе сегодняшней пресс-конференции главный специалист омского управления Роспотребнадзора Антон Морозов заявил, что чуть менее миллиона проживающих на территории региона людей употребляют табак.

 - В Омской области более 40 процентов жителей являются курильщиками, - сообщил Антон Морозов.

Заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка омского УМВД Виталий Пасько напомнил, что за курение в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. 3108 административных протоколов было составлено сотрудниками полиции в прошлом году, 1532 - в текущем.

Теги  •  #курение #Роспотребнадзор

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Комментарии
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наталья бердинских тимошина  •  31 мая 2017, 14:36

интересно от куда такие данные из воздуха как обычно!

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