Стало известно, сколько курильщиков живёт в Омской области

В ходе сегодняшней пресс-конференции главный специалист омского управления Роспотребнадзора Антон Морозов заявил, что чуть менее миллиона проживающих на территории региона людей употребляют табак.

- В Омской области более 40 процентов жителей являются курильщиками, - сообщил Антон Морозов.

Заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка омского УМВД Виталий Пасько напомнил, что за курение в неположенных местах предусмотрена административная ответственность. 3108 административных протоколов было составлено сотрудниками полиции в прошлом году, 1532 - в текущем.