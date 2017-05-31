Омские синоптики стали одними из лучших в России

Сотрудники Обь-Иртышского УГМС стали победителями конкурса "Лучший прогнозист года", организованного Росгидрометом по итогам 2016 года. Лучших выбирали в два этапа: сначала победителей определяют в управлениях гидрометслужбы, затем их оценивает конкурсная комиссия Росгидромета. Всего в конкурса Росгидромета отмечены 23 профессионала-прогнозиста.

В номинации "Самые точные прогнозы неблагоприятных метеорологических условий" победила Ольга Коваленко, ведущий синоптик центра мониторинга загрязнения окружающей среды Обь-Иртышского УГМС, а победителем в номинации "Авиаметеорологические прогнозы" стала Римма Воронко, синоптик 1 категории Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала Обь-Иртышского УГМС. За успешную работу в области подготовки прогнозов погоды опасных природных явлений была награждена Елена Азаренко, синоптик 1 категории отдела метеорологических прогнозов Ямало-Ненецкого ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

- Когда люди составляют метеопрогнозы, несут трудовую вахту по предупреждению опасных явлений, они о конкурсах и наградах не думают. Это очевидно. Но именно их ответственное, честное отношение к делу даёт возможность своевременно проинформировать, а значит, снизить материальные потери, но главное - сохранить человеческие жизни, - рассказала председатель конкурсной комиссии, начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.