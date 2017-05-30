Омские заключённые написали основной экзамен по русскому языку

В Омске в СИЗО-1 несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые написали обязательный экзамен 9 класса средней школы.

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошёл основной государственный экзамен по русскому языку. Его написали несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, отбывающие наказание в отряде хозяйственного обслуживания.

- Основной государственный экзамен (ОГЭ) - это обязательный вид экзамена в 9 классе средней школы России, - объяснила учитель русского языка школы № 152 Айман Азмагамбетова. - Служит для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приёма в учреждения среднего профессионального образования, колледжи и техникумы.

Перед началом экзамена Айман Азмагамбетова сказала экзаменующимся напутственные слова. Она объяснила, что написание ОГЭ поможет подросткам в дальнейшей жизни, когда они решат встать на путь исправления и продолжить учёбу.