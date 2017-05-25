Омские заключённые сделали гнездо для аиста

Осуждённый Иван Л., состоящий в кружке художественно-прикладного творчества, создал скульптуру "Гнездо аистов". Само гнездо он собрал из веток и закрепил проволокой, аистов же создал из гипса и покрасил краской.

Автор композиции придумал эскиз и обратился с ним к администрации учреждения. Когда изготовление композиции утвердили, то через два месяца она украсила территорию ЛИУ-2. Сейчас скульптуру установили на территории хозяйственного двора.