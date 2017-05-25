Омские заключённые сделали гнездо для аиста
Общество  •  25 мая 2017, 17:45, последнее обновление 25 мая 2017, 17:45  •  печать

Омские заключённые сделали гнездо для аиста

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В ЛИУ-2 появилась скульптурная композиция "Гнездо аистов", созданная руками заключённых.

Осуждённый Иван Л., состоящий в кружке художественно-прикладного творчества, создал скульптуру "Гнездо аистов". Само гнездо он собрал из веток и закрепил проволокой, аистов же создал из гипса и покрасил краской.

Автор композиции придумал эскиз и обратился с ним к администрации учреждения. Когда изготовление композиции утвердили, то через два месяца она украсила территорию ЛИУ-2. Сейчас скульптуру установили на территории хозяйственного двора.

Теги  •  #заключенный #скульптура

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  25 мая 2017, 18:02

Иногда надо пройти долгий и тернистый путь, прежде чем поймешь, что надо делать добрые дела. Вряд ли этот порыв был просто от безделья.

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