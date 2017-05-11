Омские заключённые зачитали рэп для руководства колонии

В исправительной колонии № 6 прошёл рэп-баттл, в котором приняли участие четыре заключённых.

В клубе жилой зоны ИК-6 прошло шоу-состязание исполнителей треков в стиле рэп. Конкурсанты представили на суд жюри, состоявшего из руководства колонии, несколько песен, а также видеоролики о себе. Трое из четырёх участников в итоге были отмечены за победу в номинациях.

- За литературную актуальность текста победа была присуждена Александру С., за юмористическое исполнение трека - Сергею К., - сообщили в пресс-службе омского УФСИН. - Победителем конкурса стал осуждённый Игорь Г.

Все участники были отмечены призами и грамотами от руководства учреждения.

Фото: пресс-служба омского УФСИН