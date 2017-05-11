Фестиваль 1200x90
Омские заключённые зачитали рэп для руководства колонии
Общество  •  11 мая 2017, 12:13, последнее обновление 11 мая 2017, 12:35  •  печать

Омские заключённые зачитали рэп для руководства колонии

Автор:

В исправительной колонии № 6 прошёл рэп-баттл, в котором приняли участие четыре заключённых. 

В клубе жилой зоны ИК-6 прошло шоу-состязание исполнителей треков в стиле рэп. Конкурсанты представили на суд жюри, состоявшего из руководства колонии, несколько песен, а также видеоролики о себе. Трое из четырёх участников в итоге были отмечены за победу в номинациях.

- За литературную актуальность текста победа была присуждена Александру С., за юмористическое исполнение трека - Сергею К., - сообщили в пресс-службе омского УФСИН. - Победителем конкурса стал осуждённый Игорь Г.

Все участники были отмечены призами и грамотами от руководства учреждения. 

Фото: пресс-служба омского УФСИН

Теги  •  #заключенный #ИК-6 #колония #рэп

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омские полицейские конфисковали поддельные алкоголь и сигареты на 3,1 млн рублей  •  сегодня, 15:03
Омичи прокатятся на велосипеде в честь Дня семьи  •  сегодня, 13:22  •   2
LIVE: "О чём мечтают технические гении Омска?"  •  сегодня, 12:58  •   4  •    •  Live
Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна  •  сегодня, 12:40
Конкурс Янкелевича вернётся в Омск в апреле 2018 года  •  сегодня, 12:36  •    •  
Экс-министр Виктор Лапухин вернулся в омский Драмтеатр  •  сегодня, 12:32
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400