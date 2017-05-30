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Омичам предлагают высказаться о новой маршрутной сети города
Общество  •  30 мая 2017, 16:35  •  печать

Омичам предлагают высказаться о новой маршрутной сети города

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Новая схема движения общественного транспорта будет составлена с учётом пожеланий горожан.

Разработчик усовершенствованной маршрутной сети - Санкт-Петербургский государственный университет - продолжает обследование пассажиропотока в Омске. С сегодняшнего дня студенты СибАДИ проводят анкетирование пассажиров на 111 остановках в утренние и вечерние часы пик. Следующий этап - интернет-опрос омичей с целью изучения их маршрутов и сбор предложений по улучшению качества работы общественного транспорта.

Данные всех видов исследований лягут в основу разработки вариантов опорных планов по совершенствованию маршрутной сети. В конце июля подрядчик предоставит их нам на рассмотрение, после чего пройдёт общественное обсуждение в интернете. В соответствии с заключённым контрактом исполнитель работ должен передать усовершенствованную маршрутную сеть, выполненную с учётом всех замечаний и предложений, - прокомментировал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

Новая маршрутная сеть Омска будет представлена петербуржцами этой осенью. В техническом задании омский дептранспорта указал на необходимость сокращения количества подвижного состава и оптимизации работы частных и муниципальных перевозчиков.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #маршрутная сеть #общественный транспорт

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Комментарии
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Николай Чернов  •  30 мая 2017, 21:00

я думаю надо еще немного доработать чтоб в любой конец города доезжать без пересадок

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Таисия Петрова  •  30 мая 2017, 18:30

Конечно такой подход более целесообразен, чем наоборот, придумать самим и потом слушать от жителей нарекания

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