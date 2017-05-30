Омичам предлагают высказаться о новой маршрутной сети города

Разработчик усовершенствованной маршрутной сети - Санкт-Петербургский государственный университет - продолжает обследование пассажиропотока в Омске. С сегодняшнего дня студенты СибАДИ проводят анкетирование пассажиров на 111 остановках в утренние и вечерние часы пик. Следующий этап - интернет-опрос омичей с целью изучения их маршрутов и сбор предложений по улучшению качества работы общественного транспорта.

Данные всех видов исследований лягут в основу разработки вариантов опорных планов по совершенствованию маршрутной сети. В конце июля подрядчик предоставит их нам на рассмотрение, после чего пройдёт общественное обсуждение в интернете. В соответствии с заключённым контрактом исполнитель работ должен передать усовершенствованную маршрутную сеть, выполненную с учётом всех замечаний и предложений, - прокомментировал директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

Новая маршрутная сеть Омска будет представлена петербуржцами этой осенью. В техническом задании омский дептранспорта указал на необходимость сокращения количества подвижного состава и оптимизации работы частных и муниципальных перевозчиков.