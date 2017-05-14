Омск ждёт новая волна сокращения общественного транспорта

Этой осенью департамент транспорта мэрии получит документ, подготовленный сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета. Какие изменения произойдут в маршрутной сети Омска, рассказал работающий над проектом доцент СПГУ Александр Крылатов.
По словам специалиста, петербуржцы стараются создать маршрутную сеть, в первую очередь, удобную для пассажиров. В составленном дептрансом техзадании прописана необходимость сокращения подвижного состава на коммерческих маршрутах. Приоритет получит муниципальный транспорт большой вместимости. Александр Крылатов сообщил, что в Омске есть "огромные возможности оптимизации" работы общественного транспорта, а уменьшение числа маршруток не должно сказаться на горожанах, так как будет изменён механизм работы автобусов.
Принципиальным отличием новой сети подразумевается уменьшение подвижного состава. В Омске порядка трёх тысяч единиц [общественного транспорта]. Это ненормальная ситуация. В схожих городах это обычно полторы тысячи единиц. Такой дисбаланс влияет и на качество обслуживания граждан, и на эффективность работы муниципальных предприятий. Департамент транспорта заинтересован в том, чтобы граждане были довольны, и хочет создать оптимальные условия для работы и муниципального, и немуниципального транспорта, - рассказал Александр Крылатов в интервью телеканалу "Продвижение".
Проектирование новой маршрутной сети является одним из этапов развития общественного транспорта Омска, план которого утверждён распоряжениями мэрии в прошлом году. Первым этапом стала отмена с января 27 нерегулируемых маршрутов и расторжение контрактов с перевозчиками, которые так и не поменяли "Газели" на автобусы большей вместимости.
Если брать за пример транспорт двух наших столиц миллиоников, то было бы не плохо для нашего города такая же чёткая схема работы, только вот у них бюджет совсем другой закладывается в расходы
Хотели как лучше а получилось как всегда, очень известный тезис, здорово было бы что бы транспорт изменился в лучшую сторону, но полившем увидим.
Верните на линии большие удобные автобусы, которые были в союзе. Маршрутка это не автобус для народа, это консервная банка.
Поживём - увидим. Маршрутную сеть для Омска создают специалисты из Санкт -Петербурга, а будут ли учтены все нюансы - время покажет . Будет обидно, если после кардинальных изменений омичи будут опаздывать на работу и свидания.