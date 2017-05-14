Омск ждёт новая волна сокращения общественного транспорта
Общество  •  14 мая 2017, 12:07, последнее обновление 14 мая 2017, 13:00  •  печать

Омск ждёт новая волна сокращения общественного транспорта

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Петербургский специалист рассказал, какой будет новая маршрутная сеть Омска.

Этой осенью департамент транспорта мэрии получит документ, подготовленный сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета. Какие изменения произойдут в маршрутной сети Омска, рассказал работающий над проектом доцент СПГУ Александр Крылатов.

По словам специалиста, петербуржцы стараются создать маршрутную сеть, в первую очередь, удобную для пассажиров. В составленном дептрансом техзадании прописана необходимость сокращения подвижного состава на коммерческих маршрутах. Приоритет получит муниципальный транспорт большой вместимости. Александр Крылатов сообщил, что в Омске есть "огромные возможности оптимизации" работы общественного транспорта, а уменьшение числа маршруток не должно сказаться на горожанах, так как будет изменён механизм работы автобусов.

Принципиальным отличием новой сети подразумевается уменьшение подвижного состава. В Омске порядка трёх тысяч единиц [общественного транспорта]. Это ненормальная ситуация. В схожих городах это обычно полторы тысячи единиц. Такой дисбаланс влияет и на качество обслуживания граждан, и на эффективность работы муниципальных предприятий. Департамент транспорта заинтересован в том, чтобы граждане были довольны, и хочет создать оптимальные условия для работы и муниципального, и немуниципального транспорта, - рассказал Александр Крылатов в интервью телеканалу "Продвижение".

Проектирование новой маршрутной сети является одним из этапов развития общественного транспорта Омска, план которого утверждён распоряжениями мэрии в прошлом году. Первым этапом стала отмена с января 27 нерегулируемых маршрутов и расторжение контрактов с перевозчиками, которые так и не поменяли "Газели" на автобусы большей вместимости.

Теги  •  #департамент транспорта #маршрутки #общественный транспорт #Санкт-Петербург #сокращение

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  14 мая 2017, 15:35

Если брать за пример транспорт двух наших столиц миллиоников, то было бы не плохо для нашего города такая же чёткая схема работы, только вот у них бюджет совсем другой закладывается в расходы

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Юрий Александрович  •  14 мая 2017, 15:31

Хотели как лучше а получилось как всегда, очень известный тезис, здорово было бы что бы транспорт изменился в лучшую сторону, но полившем увидим.

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Дмитрий Смирнов  •  14 мая 2017, 15:03

Верните на линии большие удобные автобусы, которые были в союзе. Маршрутка это не автобус для народа, это консервная банка.

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Наталия Марыняк  •  14 мая 2017, 14:49

Поживём - увидим. Маршрутную сеть для Омска создают специалисты из Санкт -Петербурга, а будут ли учтены все нюансы - время покажет . Будет обидно, если после кардинальных изменений омичи будут опаздывать на работу и свидания.

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