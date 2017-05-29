В Омской области оштрафовали сотрудника "Омскоблводопровода" за несвоевременный ответ клиентке

Прокуратура Таврического района Омской области во время проверки обнаружила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений омичей в деятельности Таврического абонентского участка АО "Омскоблводопровод". Оказалось, что 27 декабря 2016 года на участок пришло обращение местной жительницы по вопросу оплаты за общедомовые нужды.

Абонентский участок нарушил закон, ответив на обращение только 7 февраля 2017 года, то есть позже, чем в течение 30 дней. Прокурор Таврического района вынес постановление в отношении начальника участка по ст. 5.59 КоАП РФ, после чего мировой судья оштрафовал его на 5 тыс. руб. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.