В Омской области оштрафовали сотрудника "Омскоблводопровода" за несвоевременный ответ клиентке
Общество  •  29 мая 2017, 13:09  •  печать

В Омской области оштрафовали сотрудника "Омскоблводопровода" за несвоевременный ответ клиентке

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Мировой судья привлёк к административной ответственности руководителя Таврического абонентского участка АО "Омскоблводопровод".

Прокуратура Таврического района Омской области во время проверки обнаружила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений омичей в деятельности Таврического абонентского участка АО "Омскоблводопровод". Оказалось, что 27 декабря 2016 года на участок пришло обращение местной жительницы по вопросу оплаты за общедомовые нужды.

Абонентский участок нарушил закон, ответив на обращение только 7 февраля 2017 года, то есть позже, чем в течение 30 дней. Прокурор Таврического района вынес постановление в отношении начальника участка по ст. 5.59 КоАП РФ, после чего мировой судья оштрафовал его на 5 тыс. руб. Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

Теги  •  #административный штраф #прокуратура #суд

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Комментарии
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Стелла Иванова  •  29 мая 2017, 13:36

Неужели такое возможно? Даже удивляюсь! Крупные чиновники крадут миллионами - то тут то там их арестовывают, находят много денег и дорогих часов, а в этом случае наложили штраф за несвоевременный ответ. Неужели на более крупных чиновников и их не лучшие дела у фискальных органов не хватает ни сил, ни времени?

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