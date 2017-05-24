Начальник ООО "Горпроект" заплатит штраф за невыплату сотрудникам зарплаты

Мировой судья рассмотрел ходатайство следственных органов о прекращении уголовного дела в отношении руководителя ООО "Горпроект" Сергея Горчукова. Он подозревается по части 2 ст. 145.1 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки соблюдения трудового законодательства, проведённого прокуратурой Советского округа Омска.

Установлено, что 149 сотрудников этой организации в течение шести месяцев 2016 года не получали вовремя зарплату, а если и получали, то не в полном объёме. Задолженность превысила 14 млн руб., при том, что у начальника были денежные средства, чтобы оплатить работникам их труд, но он направил их на другие цели: расчёт с поставщиками и контрагентами, арендную плату и рекламу.

Прокуратура Советского округа несколько раз вносила представления директору ООО "Горпроект", также по инициативе прокуратуры он заплатил штрафы в размере 30 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства. В результате принятых мер задолженность на предприятии была погашена полностью.

Свою вину в совершении преступления Горчуков признал полностью. Прокуратура поддержала ходатайство следственных органов о прекращении уголовного дела и попросила суд назначить ему судебный штраф в размере 150 тыс. руб. Мировой судья закрыл уголовное дело и назначил обвиняемому судебный штраф в размере 100 тыс. руб.