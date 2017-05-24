Начальник ООО "Горпроект" заплатит штраф за невыплату сотрудникам зарплаты
Экономика  •  24 мая 2017, 11:18, последнее обновление 24 мая 2017, 11:22  •  печать

Начальник ООО "Горпроект" заплатит штраф за невыплату сотрудникам зарплаты

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В Омске директор строительной компании ООО "Горпроект" Сергей Горчуков заплатит 100 тыс. руб. судебного штрафа за несвоевременную выплату зарплаты работникам.

Мировой судья рассмотрел ходатайство следственных органов о прекращении уголовного дела в отношении руководителя  ООО "Горпроект" Сергея Горчукова. Он подозревается по части 2 ст. 145.1 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки соблюдения трудового законодательства, проведённого прокуратурой Советского округа Омска.

Установлено, что 149 сотрудников этой организации в течение шести месяцев 2016 года не получали вовремя зарплату, а если и получали, то не в полном объёме. Задолженность превысила 14 млн руб., при том, что у начальника были денежные средства, чтобы оплатить работникам их труд, но он направил их на другие цели: расчёт с поставщиками и контрагентами, арендную плату и рекламу.

Прокуратура Советского округа несколько раз вносила представления директору ООО "Горпроект", также по инициативе прокуратуры он заплатил штрафы в размере 30 тыс. руб. за нарушение трудового законодательства. В результате принятых мер задолженность на предприятии была погашена полностью.

Свою вину в совершении преступления Горчуков признал полностью. Прокуратура поддержала ходатайство следственных органов о прекращении уголовного дела и попросила суд назначить ему судебный штраф в размере 150 тыс. руб. Мировой судья закрыл уголовное дело и назначил обвиняемому судебный штраф в размере 100 тыс. руб.

Теги  •  #задолженность #зарплата #организация #суд #уголовное дело

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  24 мая 2017, 12:16

Вполне возможно, что он хотел как лучше, но получилось то "как всегда". А себе-то он зарплату, наверное, не задерживал. Надеюсь, благодаря такому штрафу он больше не позволит себе наплевательского отношения к людям.

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