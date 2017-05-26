Замдиректора ООО "ЭнергоМонтаж" отделался штрафом за травму работника на предприятии

Бывший заместитель директора строительной компании ООО "ЭнергоМонтаж" Андрей Голованев признан виновным в нарушении правил безопасности во время проведения работ. Он должен заплатить штраф в размере 35 тыс. руб.

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора бывшему замначальника по строительству ООО "ЭнергоМонтаж" Андрею Голованеву. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью сотрудника.

Следствие и суд установили, что Голованев, находясь в должности заместителя директора по строительству, не провёл инструктаж по охране труда, не обеспечил работника средствами защиты и не проконтролировал соблюдение правил безопасности. В результате 10 декабря 2015 года 55-летний геодезист, выполняя работы на стройке "Культурно-досугового центра" в посёлке Светлом, встал на незакреплённую стремянку, которая стояла на шатких лесах, и упал с высоты 5 метров. Работник получил множественные переломы и другие травмы, потому что работал без страховки и каски.

Во время следствия обвиняемый не признал свою вину. Суд наложил на Голованева штраф в размере 35 тыс. руб.