Замдиректора ООО "ЭнергоМонтаж" отделался штрафом за травму работника на предприятии
Происшествия  •  26 мая 2017, 16:40, последнее обновление 26 мая 2017, 16:48  •  печать

Замдиректора ООО "ЭнергоМонтаж" отделался штрафом за травму работника на предприятии

Автор:

Бывший заместитель директора строительной компании ООО "ЭнергоМонтаж" Андрей Голованев признан виновным в нарушении правил безопасности во время проведения работ. Он должен заплатить штраф в размере 35 тыс. руб.

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора бывшему замначальника по строительству ООО "ЭнергоМонтаж" Андрею Голованеву. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью сотрудника.

Следствие и суд установили, что Голованев, находясь в должности заместителя директора по строительству, не провёл инструктаж по охране труда, не обеспечил работника средствами защиты и не проконтролировал соблюдение правил безопасности. В результате 10 декабря 2015 года 55-летний геодезист, выполняя работы на стройке "Культурно-досугового центра" в посёлке Светлом, встал на незакреплённую стремянку, которая стояла на шатких лесах, и упал с высоты 5 метров. Работник получил множественные переломы и другие травмы, потому что работал без страховки и каски.

Во время следствия обвиняемый не признал свою вину. Суд наложил на Голованева штраф в размере 35 тыс. руб.

Теги  •  #геодезист #штраф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Владимир Семенов  •  26 мая 2017, 19:33

Штраф, конечно, символический, вряд ли он поможет улучшить ситуацию с соблюдением правил безопасности.

Ответить
Последние новости
Виктор Назаров вошёл в тройку самых богатых губернаторов Сибири  •  сегодня, 17:38  •   1
Омским автобусам запрещают ездить по отремонтированной дороге  •  сегодня, 17:13  •   1
Май стал идеальным временем для поиска работы  •  сегодня, 17:00
Мэрия Омска предложила общественности поиграть с бюджетом  •  сегодня, 16:18  •  
Курившего в поезде омича задержала полиция  •  сегодня, 15:57  •   3
В Омске дом на улице 50 лет Профсоюзов продолжает разрушаться  •  сегодня, 15:16
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400