В Омской области чиновников заставят "выкопать покойника"
Общество  •  29 мая 2017, 12:30  •  печать

В Омской области чиновников заставят "выкопать покойника"

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Сотрудники надзорных органов поставили точку в деле о захоронении в могиле другого человека умершего.

Прокуратура Большереченского района выявила нарушения в деятельности местных чиновников, разрешивших захоронить человека рядом с могилой другого усопшего. Как рассказала омичка Людмила Дегтярёва, обнаружившая рядом с памятником своего родственника свежее захоронение, сообщила, что надзорные органы нашли подтверждение фактам, которые она изложила в своей жалобе.

- "Как установлено в ходе проверки, при отсутствии факта близкого родства с нарушением норм предоставления земельных участков, несоблюдении расстояния между могилами при наличии свободных мест для погребения смотрителем кладбища выдано разрешение на захоронение рядом с могилой Василия Карася. По выявленным нарушениям директору МУП "Зелёное строительство" внесено представление об устранении нарушений законодательства", - говорится в ответе прокуратуры, который процитировала Людмила Дегтярёва корреспонденту "Омск Здесь". - Теперь ждём, какие они меры будут принимать.

Как будут устраняться нарушения, Людмила Дегтярёва не знает, но не исключает, что чиновникам придётся извлекать гроб из могилы и перезахоранивать усопшего в другом месте. Директор МУП "Зелёное строительство" Сергей Вардугин в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" заявил, что пока не понимает, в чём суть претензий надзорных органов, но пообещал, что все нарушения будут устранены.

- Да, 26 мая нам документы из прокуратуры пришли, но я, если честно, пока не понимаю, какие нарушения нужно устранять, - заявил Сергей Вардугин. - То есть, написано, что нарушения, но какие - я из прочитанного не понял. Когда я выясню, тогда и будем устранять. Точно не помню, но, по-моему, нам месяц даётся на устранение нарушений.

Напомним, скандал с кладбищем в Большереченском районе разгорелся в апреле, перед Днём поминовения усопших. Омичка Людмила Дегтярёва вместе с супругом приехала в муниципальное образование, чтобы привести в порядок могилы своих родственников. На месте захоронения одного из них она увидела могильный крест с именем совершенно незнакомого человека, который, если верить надписи, был похоронен в январе текущего года. Смотритель кладбища и сотрудники администрации поселения, по словам омички, не смогли прояснить ситуацию, и в итоге она написала жалобу в прокуратуру Омской области и Большеречья.

Теги  •  #Большеречье #кладбище #прокуратура #Родительский день

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