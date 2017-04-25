Омичка обнаружила на месте захоронения родственника могилу другого человека

В минувшие выходные Людмила Дегтярёва, уроженка рабочего посёлка Большеречье, ныне проживающая в Омске, вместе с супругом приехала навести порядок на могилах своих родственников. На месте захоронения одного из них она увидела могильный крест с именем совершенно незнакомого человека, который, если верить надписи, был похоронен здесь в январе текущего года. Смотритель кладбища и сотрудники администрации, по словам омички, не смогли прояснить ситуацию, и в итоге она написала жалобу в прокуратуру Омской области и Большеречья.

- Ситуация напоминает лихие 90-е, - сообщается в обращении Людмилы Дегтярёвой (копия имеется в распоряжении "Омск Здесь"). - А так хотелось светлого и чистого. Карась В. М. такого отношения к себе не заслужил. Это был светлый и добрый человек. Он с нашего первого дня рождения растил нас с сестрой как родных внучат. Со слов наших родителей, он был нашим дальним родственником. Прошу принять меры прокурорского реагирования.

В большереченском МУП "Зелёное строительство" корреспонденту "Омск Здесь" заявили, что никаких нарушений закона допущено не было. По словам директора муниципального предприятия Сергея Вардугина, захоронение считалось бесхозным, поэтому было принято решение похоронить рядом другого человека, родственники которого обязались ухаживать за обеими могилами.

- Захоронение примерно 80-го года, - сообщил Сергей Вардугин. - На памятнике Карася В. М. только фотография и номер. Родственников у него, по нашим записям, нет. Могила есть, она считалась бесхозной, потому что никогда на ней никого не было. Сейчас вопрос в том, что старая могила стоит со свежей в одной оградке. С родственниками захороненного в январе человека мы договорились, что они будут ухаживать и за могилой Василия Карася.

Людмила Дегтярёва, однако, утверждает, что похороненный мужчина был её дальним родственником. И сейчас она как раз решает вопрос установления родственных связей с ним. Кроме того, омичка заявила, что каждый год приезжает с мужем наводить порядок на могилах, поэтому назвать место захоронения Василия Карася бесхозным нельзя.

- Да как они могут такое говорить? - недоумевает омичка. - Мы каждый Родительский день туда приезжаем. Есть свидетели, нас люди каждый год там видят. Там рядом похоронены мои родители. Мы сами ставили оградку, которую они выбросили и, захоронив другого человека, поставили рядом другую. А памятник сбоку "приклеили". Это уже каким-то криминалом пахнет. Они там в администрации сразу все ушли на больничный, как узнали об этой ситуации. Смотритель кладбища даже нам говорила: "У меня оградка ваша там где-то валяется, давайте мы её назад вам поставим". Я ей сказала, что места на кладбище полным-полно, но вот этот участок считается элитным, и поэтому, видимо, решили убрать нашего деда и похоронить другого. Такого нонсенса у нас никогда не было, чтобы на человека хоронили другого человека.

Точку в этом деле предстоит поставить надзорным органам. По словам Людмилы Дегтярёвой, с ней уже связывался прокурор Большеречья и задавал вопросы по поводу изложенных в жалобе фактов.

Фото предоставлено Людмилой Дегтярёвой