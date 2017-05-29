В Омске участились кражи из автомобилей

За три месяца текущего года только в одном отделе полиции зарегистрировали 41 кражу из машины. Мэрия просит омичей быть более бдительными.

По данным Информационного центра УМВД России по Омской области, за 3 месяца 2017 года в отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску зарегистрировали 41 кражу из машины. Это на 19 случаев или 86,4 % больше, чем во время аналогичного периода прошлого года.

Большая часть краж (43 %) происходит в местах массового скопления машин: днём с 16:00 до 19:00 возле мест работы омичей, ночью и утром с 4:00 до 7:00 во дворах домов. Чаще всего из автомобилей крадут автозапчасти (51,2 %), сотовые телефоны (14,6 %), теле-, радио-, видеоаппаратуру (22 %) и деньги (9,8 %).

- Мы призываем омичей не оставаться равнодушными, если поведение незнакомых лиц, находящихся во дворах домов, кажется подозрительным, - отметил начальник отдела общественной безопасности администрации Ленинского округа Роберт Вольф. - О данных фактах следует незамедлительно сообщать в полицию. Возможно, именно эта информация о поведении и приметах подозреваемых поможет в предотвращении и раскрытии преступлений.

Чтобы защитить своё имущество, омичам следует соблюдать необходимые меры предосторожности: не оставлять в автомобиле ценные вещи, закрывать двери и окна и включать сигнализацию. В том случае, если авто оставляют на ночь во дворе, стоит парковать его на освещённом участке, желательно оборудованным видеонаблюдением.