В Омске банда подростков за ночь угнала три автомобиля

Два дня назад 25-летний омич обратился в полицию с сообщением о краже автомобиля "Жигули" с улицы 8-й Северной. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Пока полицейские собирали улики, в дежурную часть поступила информация об угоне ещё двух автомобилей - ВАЗа и "Москвича". Машины удалось найти недалеко от мест преступлений. Вскоре были задержаны и сами подозреваемые.

- С учётом того, что угоны совершались в ночное время и на близлежащих улицах, оперативники предположили о причастности к преступлениям одних и тех же лиц, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - По полученным приметам сотрудники уголовного розыска установили личности троих подозреваемых и задержали их по месту жительства. Это омичи 14, 15 и 17 лет. Все ранее несудимые и на учёте в инспекции ПДН не состоящие. Старший из них, как установили дознаватели, является организатором.

Интересно, что все похищенные автомобили "отказались сдаваться" угонщикам. В "Москвиче", припаркованном на улице 9-й Северной, хозяин оставил ключ, поэтому школьники беспрепятственно завели автомобиль, но не смогли проехать на нём и пяти метров, поскольку заглох двигатель. Забрав аккумулятор, они на той же улице сели в "Жигули", но с его управлением им справиться не удалось, и машина в итоге снесла ворота и прижала входную дверь частного дома, расположенного на улице 6-й Северной. Находившаяся в жилище 90-летняя женщина в итоге не могла выбраться на улицу . Выбежав из машины, они увидели другой автомобиль и решили его угнать. Правда, и на этот раз начинающим угонщикам не повезло - в гаражах на ул. Долгирева у машины закончился бензин.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Его расследованием будет заниматься СУ СК России по Омской области. Владелец одного из авто также планирует подавать иск в суд, поскольку в результате ДТП у машины оказались выбиты фары, сломаны боковые зеркала, приборная панель.