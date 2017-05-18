Новосибирец разбил 8 омских автомобилей, чтобы найти ключи и уехать домой

23-летний житель Новосибирска напился в одном из омских кафе, после чего отправился разбивать припаркованные у жилого дома автомобили. Свои действия он объяснил тем, что искал ключи, чтобы уехать домой.

Вчера около часа ночи экипаж патрульно-постовой службы полиции получил сообщение, что во дворе жилых домов, расположенных на улице Куйбышева, неизвестный мужчина разбивает стекла припаркованных машин. При проверке сообщения на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева полицейские задержали подозреваемого в тот момент, когда он разбивал очередной автомобиль.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что 23-летний житель Новосибирска вечером выпивал в одном из омских кафе. После этого он вышел на улицу и стал разбивать камнями стекла припаркованных авто. Всего повреждено 8 автомобилей различных марок.

Подозреваемый объяснил, что искал в салонах запасные ключи от замка зажигания, чтобы уехать в Новосибирск. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших, а также сумму причинённого ущерба. Проводится дальнейшая проверка.