Новосибирец разбил 8 омских автомобилей, чтобы найти ключи и уехать домой
Происшествия  •  18 мая 2017, 16:57, последнее обновление 18 мая 2017, 17:29  •  печать

Новосибирец разбил 8 омских автомобилей, чтобы найти ключи и уехать домой

Автор:

23-летний житель Новосибирска напился в одном из омских кафе, после чего отправился разбивать припаркованные у жилого дома автомобили. Свои действия он объяснил тем, что искал ключи, чтобы уехать домой.

Вчера около часа ночи экипаж патрульно-постовой службы полиции получил сообщение, что во дворе жилых домов, расположенных на улице Куйбышева, неизвестный мужчина разбивает стекла припаркованных машин. При проверке сообщения на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева полицейские задержали подозреваемого в тот момент, когда он разбивал очередной автомобиль.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что 23-летний житель Новосибирска вечером выпивал в одном из омских кафе.  После этого он вышел на улицу и стал разбивать камнями стекла припаркованных авто. Всего повреждено 8 автомобилей различных марок.

Подозреваемый объяснил, что искал в салонах запасные ключи от замка зажигания, чтобы уехать в Новосибирск. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших, а также сумму причинённого ущерба. Проводится дальнейшая проверка.

Теги  •  #автомобиль #видео #Новосибирск

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Natali N  •  18 мая 2017, 17:31

Да ключи ему вышли нынче дорогие , так что выплачивать придется долго.

Ответить
Ада С  •  18 мая 2017, 17:06

Всю сумму ущерба с компенсацией необходимо теперь с него и взыскать, чтоб потом думал головой и контролировал свое поведение.

Ответить
Последние новости
Крупная авария на улице Гагарина могла произойти из-за неправильной разметки  •  сегодня, 18:04  •   1
Спустя четыре года в Омске возобновляют Мемориал Виктора Блинова  •  сегодня, 17:40  •   1
Омское правительство решило повысить прожиточный минимум  •  сегодня, 17:33
Умывшего пассажира зелёнкой омского таксиста отдают под суд  •  сегодня, 16:39  •   2
Омские туристы вылетели из Антальи  •  сегодня, 16:30
Омичи заняли государству 17 миллионов рублей  •  сегодня, 16:20
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400