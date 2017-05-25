В Омской области завершили демаркацию границ

Теперь государственная граница на территории, вверенной пограничному управлению ФСБ России по Омской области, соответствует всем установленным требованиям.

На сегодняшней пресс-конференции начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Колодяжный и заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков рассказали о том, как будет проходить празднование Дня пограничника и 50-летия войсковой части 2533.

На рубеже своего государства мы стремимся выполнять соблюдение установленных законом режимов, - сказал Сергей Колодяжный. - С коллегами из Казахстана проводятся рейды и разъяснительная работа с населением приграничных районов. Ведётся работа, связанная с организацией пропускного режима, борьба с распространением наркотиков и терроризмом.

Владимир Компанейщиков отметил важность слаженной работы и взаимодействия с пограничниками: "От этого зависит ситуация с преступностью и оборотом наркотиков в регионе. Мы вместе боремся с этим злом. Вопросы незаконной миграции сильно влияют на межэтнические отношения. Мы помним, что в Омской области ситуация с этим спокойная".

В рамках празднования Дня пограничника и 50-летия войсковой части 2533 27 мая в Парке Победы состоится боевой расчёт пограничного управления ФСБ России по Омской области. После этого будет проведена церемония возложения цветов к вечному огню. 12 июня в Омске на Соборной площади выступит центральный пограничный ансамбль ФСБ.

- Он ни в чём не уступает знаменитому ансамблю имени Александрова, - заверил вице-губернатор. - Надеюсь, что многие, побывав на этом концерте, захотят связать свою жизнь со службой родине в пограничных войсках.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ и районах области выступит группа "Рубеж 55". Вход на все концерты будет бесплатным.

Одной из омских пограничных застав будет присвоено имя героя Советского Союза Николая Лукашова. "Хочу поблагодарить руководство радиозавода имени А. С. Попова за помощь в создании бюста героя, - сказал Сергей Колодяжный. - В открытии памятника примет участие губернатор Виктор Назаров". По словам начальника пограничного управления ФСБ России по Омской области, в регионе полностью завершена демаркация границ: "Теперь граница на вверенной нам территории соответствует всем требованиям, установленным межправительственными соглашениями. Мнение о том, что граница с Казахстаном какая-то ненастоящая, - ошибочно".