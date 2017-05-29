Омичи начнут пополнять проездные через банкоматы

В департаменте транспорта отметили, что при внесении оплаты за электронные проездные с банковской карты не берётся комиссия.

Департамент транспорта мэрии Омска и МП "Пассажирсервис" запустили систему отложенных платежей за электронные проездные в банкоматах Сбербанка. Теперь можно будет пополнять проездной с помощью банковской карточки. Для этого понадобится знать её номер.

Как рассказал заместитель начальника отдела ИВЦ МП "Пассажирсервис" Дмитрий Солмашенко, при списании средств с банковской карты комиссия не взимается. В профильном департаменте отмечают, что в среднем деньги с карты на проездной поступают только на следующий рабочий день после оплаты.