Омичи начнут пополнять проездные через банкоматы
Общество  •  29 мая 2017, 11:17  •  печать

Омичи начнут пополнять проездные через банкоматы

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В департаменте транспорта отметили, что при внесении оплаты за электронные проездные с банковской карты не берётся комиссия.

Департамент транспорта мэрии Омска и МП "Пассажирсервис" запустили систему отложенных платежей за электронные проездные в банкоматах Сбербанка. Теперь можно будет пополнять проездной с помощью банковской карточки. Для этого понадобится знать её номер.

Как рассказал заместитель начальника отдела ИВЦ МП "Пассажирсервис" Дмитрий Солмашенко, при списании средств с банковской карты комиссия не взимается. В профильном департаменте отмечают, что в среднем деньги с карты на проездной поступают только на следующий рабочий день после оплаты.

Теги  •  #банкомат #проездной билет #Сбербанк #транспорт

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Комментарии
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Таис Афинская  •  29 мая 2017, 12:04

Если нужен будет только номер карты (без пин-кода и CVV), то это прямой путь для мошенников - ведь номера карт получить очень легко, главное - это пин-код и проверка транзакции (подтверждение) через смс.

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Константин Чекалин  •  29 мая 2017, 15:38

На транспортной карте нету пина и CVV.

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