Омичи начнут пополнять проездные через банкоматы

Департамент транспорта мэрии Омска и МП "Пассажирсервис" запустили систему отложенных платежей за электронные проездные в банкоматах Сбербанка. Теперь можно будет пополнять проездной с помощью банковской карточки. Для этого понадобится знать её номер.
Как рассказал заместитель начальника отдела ИВЦ МП "Пассажирсервис" Дмитрий Солмашенко, при списании средств с банковской карты комиссия не взимается. В профильном департаменте отмечают, что в среднем деньги с карты на проездной поступают только на следующий рабочий день после оплаты.
Если нужен будет только номер карты (без пин-кода и CVV), то это прямой путь для мошенников - ведь номера карт получить очень легко, главное - это пин-код и проверка транзакции (подтверждение) через смс.
На транспортной карте нету пина и CVV.