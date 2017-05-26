В Омске протестировали новый электронный проездной
Общество  •  26 мая 2017, 10:30, последнее обновление 26 мая 2017, 10:58  •  печать

В Омске протестировали новый электронный проездной

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Департамент транспорта мэрии Омска провёл тестирование электронного проездного билета "Повременный". К настоящему моменту уже готово 7 тыс. пластиковых карт.

Омский дептранс провёл мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров в муниципальном транспорте. Для этого сотрудники департамента протестировали новый электронный проездной "Повременный".

По словам директора МП "Пассажирсервис" Натальи Сергиной, поначалу был разработан макет карты "ОмКа", а затем заказаны и получены 7 тыс. пластиковых смарт-карт, которые поддерживают новый тариф. Разработчики написали для них специальное программное обеспечение.

Напомним, проездной "Повременный" позволит заплатить 22 рубля за две поездки, если пересадка на маршрут произошла в течение получаса. В мэрии объяснили, что перед введением тарифа также пришлось оформлять необходимые бумаги. Проект нового проездного будет рассмотрен депутатами 14 июня. После его принятия новые электронные билеты начнут реализовывать.

Теги  •  #департамент транспорта #пассажирские автобусы #проездной билет

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Комментарии
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Николай Каринин  •  26 мая 2017, 11:17

С электронными проездными пассажирам, конечно, будет удобнее. Главное, чтобы не было сбоев в их работе.

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