В Омской области Тюкалинский район засыпало градом
Происшествия  •  29 мая 2017, 08:14, последнее обновление 29 мая 2017, 10:19  •  печать

В Омской области Тюкалинский район засыпало градом

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В регионе жаркая погода сменилась дождём с грозой и градом.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями вчерашнего града. Накануне вечером 30-градусная жара сменилась кратковременным дождём с грозой и градом. Больше всего града выпало в Тюкалинском районе. У местных жителей градинами оказались устланы огороды. Также град прошёл в Центральном округе Омска.

В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что град в мае является нормальным явлением. Наибольшую опасность он представляет для автомобилей и растений.

 

 

Теги  •  #град #погода #Тюкалинский район

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Комментарии
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Гала Скиба  •  29 мая 2017, 09:04

Заметила, что как только высаживаю капусту в конце мая, обязательно пройдет град. Град может повторится в начале июня до 10 числа.

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