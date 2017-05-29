В Омской области Тюкалинский район засыпало градом

В регионе жаркая погода сменилась дождём с грозой и градом.

В социальных сетях омичи делятся фотографиями вчерашнего града. Накануне вечером 30-градусная жара сменилась кратковременным дождём с грозой и градом. Больше всего града выпало в Тюкалинском районе. У местных жителей градинами оказались устланы огороды. Также град прошёл в Центральном округе Омска.

В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что град в мае является нормальным явлением. Наибольшую опасность он представляет для автомобилей и растений.