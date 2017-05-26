Омским автобусам запрещают ездить по отремонтированной дороге

Дачники СНТ "Шинник" в Омском районе остались без автобуса в прошлом году. Дорогу закрыли из-за её аварийного состояния. Позже часть трассы восстановили дачники за свой счёт, а остальное в этом году обновила администрация района.

В общей сложности на ремонт дороги было потрачено почти 5 млн рублей. Но, как сообщает телеканал "Продвижение", региональный Минпром всё равно отказался выделять автобусы для омичей. В итоге люди вынуждены второй год добираться до своих участков на теплоходе, который останавливается лишь на одном необорудованном причале.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".