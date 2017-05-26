Омским автобусам запрещают ездить по отремонтированной дороге
Общество  •  26 мая 2017, 17:13  •  печать

Омским автобусам запрещают ездить по отремонтированной дороге

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Областные чиновники запрещают пассажирским автобусам передвигаться по отремонтированной дороге, которая ведёт к 1500 дачных участков.

Дачники СНТ "Шинник" в Омском районе остались без автобуса в прошлом году. Дорогу закрыли из-за её аварийного состояния. Позже часть трассы восстановили дачники за свой счёт, а остальное в этом году обновила администрация района.

В общей сложности на ремонт дороги было потрачено почти 5 млн рублей. Но, как сообщает телеканал "Продвижение", региональный Минпром всё равно отказался выделять автобусы для омичей. В итоге люди вынуждены второй год добираться до своих участков на теплоходе, который останавливается лишь на одном необорудованном причале.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #дачные автобусы #дороги #министерство промышленности

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Комментарии
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Александр Божежар  •  26 мая 2017, 17:33

Взять несколько чиновников, кто непосредственно участвовал - нацепить таблички с именами и должностями и провести по линии позора по всем каналам, после и автобусы будут и дороги.

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