Улицу Ленина закроют для транспорта к концу июня

В мэрии назвали ориентировочные сроки закрытия движения по улице в центре Омска в связи с её ремонтом.

Компания "ИдеалСтрой" (Санкт-Петербург) начала благоустройство второй очереди улицы Ленина. Проектом предусмотрена замена верхнего слоя асфальтового полотна на участке дороги от Юбилейного моста до Ленинградской площади. В связи с этим движение по магистрали будет перекрываться - поэтапно по полосам.

Точная дата ещё неизвестна, так как только готовится постановление администрации Омска о закрытии движения по улице в связи с производством работ. Ориентировочный срок - 20 июня, - сообщил сегодня замдиректора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

Добавим, что на проезжей части одновременно будет закрыто не более двух полос из трёх. Свободным для движения всегда будет участок между улицами Лермонтова и Броз Тито, так как альтернативы выезда с площади Бухгольца просто нет. Возможно, двусторонними временно станут улицы Тюменская и Карла Либкнехта (от Краснофлотской до Гагарина). Водителям советуют на период благоустройства передвигаться по Левому берегу, проспекту Карла Маркса и улице Жукова.